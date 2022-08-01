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У ЦПД спростували основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі

Українцям роз'яснили, як насправді має відбуватися перетин кордону та які документи для цього потрібні.

У ЦПД спростували основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі
Фото: ДПСУ

У Центрі протидії дезінформації, що діє при РНБО України, спростували основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі.

ЦПД перелічив найпоширеніші хибні твердження і роз'яснило, як насправді має відбуватися перетин кордону та які документи для цього потрібні.

Фейк: "Щоб виїхати на машині за кордон потрібно міжнародні права".

У ЦПД зазначили - насправді при перетині державного кордону на автомобілі необхідно мати при собі:

  • українське посвідчення водія (пластикове);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • розпізнавальний знак України на авто (наклейка UA);
  • державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак не підходить);
  • договір міжнародного страхування ("Зелена карта").

Інший фейк - "При перетині кордону, якщо машина не твоя, потрібно, щоб був власник в авто".

У ЦПД кажуть - особі, яка не є власником авто, при виїзді також необхідно мати:

  • довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
  • або тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.

Ще одне поширене хибне твердження - "Якщо машина тонована, слід зривати все тонування".

"Перед виїздом за кордон уточніть, в яких країнах ПДР забороняють тонування лобового та бічного скла передніх дверей авто", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, нині українські прикордонники відновили пропуск легкових автомобілів через відновлений контрольний пункт пропуску "Краківець".

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