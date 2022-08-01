У ЦПД спростували основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі

У Центрі протидії дезінформації, що діє при РНБО України, спростували основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі.
ЦПД перелічив найпоширеніші хибні твердження і роз'яснило, як насправді має відбуватися перетин кордону та які документи для цього потрібні.
Фейк: "Щоб виїхати на машині за кордон потрібно міжнародні права".
У ЦПД зазначили - насправді при перетині державного кордону на автомобілі необхідно мати при собі:
- українське посвідчення водія (пластикове);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- розпізнавальний знак України на авто (наклейка UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак не підходить);
- договір міжнародного страхування ("Зелена карта").
Інший фейк - "При перетині кордону, якщо машина не твоя, потрібно, щоб був власник в авто".
У ЦПД кажуть - особі, яка не є власником авто, при виїзді також необхідно мати:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.
Ще одне поширене хибне твердження - "Якщо машина тонована, слід зривати все тонування".
"Перед виїздом за кордон уточніть, в яких країнах ПДР забороняють тонування лобового та бічного скла передніх дверей авто", - додали в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, нині українські прикордонники відновили пропуск легкових автомобілів через відновлений контрольний пункт пропуску "Краківець".