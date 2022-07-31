Харківські угоди: зрада без строку давності
Харківські угоди: зрада без строку давності
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
ГоловнаСуспільствоЖиття

Прикордонники відновлюють пропуск автомобілів через "Краковець"

Завершується облаштування павільйону для пасажирських автобусів.

Прикордонники відновлюють пропуск автомобілів через "Краковець"
Фото: Скрін з відео

Українські прикордонники відновлять пропуск легкових автомобілів через контрольний пункт пропуску "Краковець".

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Відзначається, що КПП почне пропускати легкові автомобілі з 08:00 1 серпня.

"Зараз завершуються роботи з облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 8:00 18 липня в пункті пропуску "Краковець" стартували роботи з дооблаштування пункту в рамках проекту "відкриті кордони". Зокрема в ході робіт повинні були поліпшити логістику на напрямку ЄС.

10 липня в.о. голови Держмитслужби Ігор Муратов та уповноважена особа польської компанії "IDS-BUD" S.A. Віталій Гурбо підписали додаткову угоду на виконання робіт з проєктування та будівництва в пункті пропуску для автосполучення "Краковець".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також