Українські прикордонники відновлять пропуск легкових автомобілів через контрольний пункт пропуску "Краковець".

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Відзначається, що КПП почне пропускати легкові автомобілі з 08:00 1 серпня.

"Зараз завершуються роботи з облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 8:00 18 липня в пункті пропуску "Краковець" стартували роботи з дооблаштування пункту в рамках проекту "відкриті кордони". Зокрема в ході робіт повинні були поліпшити логістику на напрямку ЄС.

10 липня в.о. голови Держмитслужби Ігор Муратов та уповноважена особа польської компанії "IDS-BUD" S.A. Віталій Гурбо підписали додаткову угоду на виконання робіт з проєктування та будівництва в пункті пропуску для автосполучення "Краковець".