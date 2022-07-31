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Лукашенко став майже повністю залежним від Росії, - британська розвідка

Путін посилює тиск на білоруське керівництво.

Лукашенко став майже повністю залежним від Росії, - британська розвідка
Фото: atlanticcouncil.org

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо агресії проти України.

Про це йдеться у звіті розвідки на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Лукашенко заявляв, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни. Заяви Лукашенка про необхідність прийняття вимог Кремля Києвом свідчать про посилення тиску Путіна на самопроголошеного президента Білорусі.

За оцінками експертів, 28 липня Росія випустила понад 20 ракет по Україні з території Білорусі. Росія продовжує використовувати білоруську територію для завдавання ударів по Україні.

Безпідставні звинувачення Лукашенка Заходу в задумах щодо Білорусі та України свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії, йдеться у звіті розвідки.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого. 

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її війська перетнуть кордон і підуть на пряме вторгнення. 

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