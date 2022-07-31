Росія вдарила по Нікополю "градами" і ракетами та обстріляла Криворізький район

У Дніпропетровській області цієї ночі російська армія вночі вдарила з "Градів" по Нікопольському району та обстріляла зі ствольної артилерії Криворізький.

Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По житлових кварталах Нікополя росіяни випустили до 50 снарядів. Поранень зазнав 67-річний чоловік.

"Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування у семи багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені", – повідомив Резніченко.

Окрім того, виведені з ладу газогін та водопровід.

Після цього вранці ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.

Нагадаємо, що Нікополь росіяни атакували й минулої ночі. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу. Попередньо люди не постраждали.