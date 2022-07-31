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Росія вдарила по Нікополю "градами" і ракетами та обстріляла Криворізький район

Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, школа, садок, автопідприємство. 

Росія вдарила по Нікополю "градами" і ракетами та обстріляла Криворізький район
Обстріл Нікополя
Фото: Валентин Резніченко у ТГ

У Дніпропетровській області цієї ночі російська армія вночі вдарила з "Градів" по Нікопольському району та обстріляла зі ствольної артилерії Криворізький.

Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

По житлових кварталах Нікополя росіяни випустили до 50 снарядів. Поранень зазнав 67-річний чоловік. 

"Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування у семи багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені", – повідомив Резніченко.

Окрім того, виведені з ладу газогін та водопровід. 

Після цього вранці ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. 

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені. 

Нагадаємо, що Нікополь росіяни атакували й минулої ночі. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу. Попередньо люди не постраждали.

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