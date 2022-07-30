Головне за день. Субота, 30 липня

Наслідки теракту росіян у Оленівці, вогонь на Бахмутському напрямку, Сумщина під обстрілами. Яким запам’ятається 157-й день повномасштабної війни.

Україна насилу оговтується після теракту в окупованій Оленівці, де в колонії утримувалися українські військові.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що через теракт в Оленівці з боку світової спільноти щодо Росії мають обов’язково бути юридичні кроки, а не лише політична риторика.

"За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало", – заявив він.

Що ще сказав Президент – у нашій новині.

Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці Донецької області потребує розслідування, він схожий на можливий воєнний злочин.

Про це заявила у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина дедалі тривожнішої картини найгірших порушень прав людини і можливих воєнних злочинів, що здійснюються на окупованому Сході України безкарно", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених уточнюється.

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці українських військовослужбовців, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що утримання людей в Оленівці відбувалося із порушенням усіх Женевських конвенцій.

Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії РФ.

Асоціація вимагає визнати Росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни. Також вимагає від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, направити своїх представників на територію колонії в смт Оленівка з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні.

Подробиці – в новині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог закріплюється на околиці села Семигір'я на Донеччині. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали ЗСУ із усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Противник намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

Кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві збільшилася.

"Стало відомо, що в лікарні померли двоє чоловіків, 1977 і 1979 р.н. Загалом за медичною допомогою за вчора звернулося 19 осіб", – повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Протягом суботи, 30 липня, окупанти 5 разів обстріляли територію Сумської області.

Загалом зафіксовано понад 80 прильотів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Втрати та руйнування уточнюються.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!