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Saint Javelin підтримує UNITED24 та збирає на дрони для України

Крім зібраних на пряму коштів увесь прибуток інтернет-магазину Saint Javelin також піде на дрони.

Saint Javelin підтримує UNITED24 та збирає на дрони для України
Фото: Saint Javelin

Saint Javelin приєднався до проєкту «Армія дронів». Було запущено лендинг для збору прямих пожертв, а прибуток буде спрямовуватись на закупівлю дронів.

Про це повідомила команда ініціативи.

Комплексна програма проєкту передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Фандрейзингова платформа UNITED24 запустила цей «Армію дронів» разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації. Перша задача проєкту — придбати 200 дронів-розвідників для Збройних сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів. Станом на кінець липня вже придбані нові дрони тактичного рівня на суму 260,5 млн грн.

«Увесь прибуток інтернет-магазину Saint Javelin також піде на дрони. Крім того, у нас постійно оновлюється асортимент товарів: футболки, толстовки, наліпки та багато іншого. До речі, у березні міністр оборони України Олексій Резніков передав президенту Зеленському футболку Saint Javelin», - прокоментував своє рішення об’єднатися з UNITED24 колишній журналіст і засновник Saint Javelin Крістіан Борис.  

Крім того, Saint Javelin запустив благодійний аукціон. На нього виставили роботу українського художника Максима Паленка «Маріупольська Покрова», виготовлену обмеженим накладом — усього 75 примірників. Усі вони створені в Україні та підписані автором. Одну роботу передали Українському музею Канади, який зберігає та експонує предмети української культури з Канади та всього світу. «Маріупольська Покрова» залишиться частиною його постійної експозиції.

Друга копія продається на аукціоні на сторінці Saint Javelin в Instagram з 28 липня по 3 серпня. Решту примірників можна придбати на сайті Saint Javelin.

Кошти, виручені з аукціону, підуть на придбання дронів у межах співпраці зі Світовим Конґресом Українців та Saint Javelin. СКУ допомагає боротися з російською армією як інформаційно, так і дієво, закуповуючи спорядження для захисників України у межах всесвітньої фандрайзингової кампанії UniteWithUkraine. Ця кампанія також розпочинає співпрацю в межах проєкту «Армія дронів».

Також повідомляється, що Saint Javelin пожертвував Україні понад мільйон доларів від продажу своєї продукції.

Saint Javelin - соціальне підприємство, яке було засноване 16 лютого колишнім журналістом Крістіаном Борисом, щоб допомогти зібрати кошти для підтримки українців. Засновник має тісні зв’язки та коріння в Україні та Польщі та пять років працював журналістом у Києві .

Нагадаємо, днями амбасадором фандрейзингової платформи UNITED 24 за напрямом "Відбудова України" став креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.

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