До узбережжя в Білгород-Дністровському районі Одеської області течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Сили оборони підірвали вибухонебезпечний предмет у воді.

“Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження. Не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе - збережемо й Україну!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула та четверо отримали поранення.