Україна може відвоювати захоплені Росією території, - колишній очільник ЦРУ

«Військовий успіх Росії в Україні був би катастрофічним для європейської безпеки».

Україна може розраховувати на військову перемогу над РФ.

Про це розповів виданню BILD американський генерал, колишній головнокомандувач американських військ в Іраку та Афганістані та голова ЦРУ Девід Петреус.

«Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, якщо не всі, території, які були окуповані російськими військами в останні місяці», - сказав він.

На думку Петреуса, якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть розподіляти ресурси нинішніми темпами, українські збройні сили зможуть зупинити подальше просування Росії, розпочате російськими військами з 24 лютого та відбити завойовані території.

«Мене надзвичайно вразила не лише рішучість, цілеспрямованість і серце українських сил безпеки та людей, але й їхня надзвичайна винахідливість, креативність, майстерність і постійно зростаюча професійна компетентність», - відзначив Петреус.

Водночас він попереджає про наслідки для Європи, якщо росіяни виграють жахливу війну в Україні.

«Військовий успіх Росії в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки», - каже колишній очільник ЦРУ, припускаючи, що це зрозуміли не лише в Європі.

Петреус також вважає, що за війною в Україні уважно спостерігають і в Китаї.

«Для світу варто сподіватися, що керівництво в Пекіні визнає, наскільки важливо для обох сторін є підтримання нормальних відносини між Китаєм і Заходом», - додає генерал.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати південь України.

Крім того, наразі партнери активно надають Україні зброю. Так, готові до передачі вісім польських гаубиць Krab. Також Північна Македонія надасть Україні танки Т-72, а Німеччина - 16 танків для наведення мостів.