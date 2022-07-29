Німеччина передає ЗСУ 16 танків для наведення мостів Biber

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення про передачу Сухопутним військам ЗСУ 16 броньованих мостоукладників Biber.
Про це Міноборони Німеччини повідомляє у Twitter.
"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки Сухопутних військ України міністерка Ламбрехт прийняла рішення відправити 16 броньованих мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водної та інших перешкод під час бою", – йдеться в повідомленні.
З допомогою танка-мостоукладника Biber інженерні групи забезпечують мобільність власних військ для подолання перерізу місцевості, ярів чи водойм. При укладанні швидкісний броньований міст загальною довжиною 22 метри з'єднується з двох половин. Транспортно-укладальна машина для моста створена на базі шасі танка Leopard 1.
Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив продаж 100 самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 для України.