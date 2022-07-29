Німеччина передає ЗСУ 16 танків для наведення мостів Biber

Техніку можна використовувати для подолання водних та інших перешкод під час бою.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення про передачу Сухопутним військам ЗСУ 16 броньованих мостоукладників Biber.

Про це Міноборони Німеччини повідомляє у Twitter.

"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки Сухопутних військ України міністерка Ламбрехт прийняла рішення відправити 16 броньованих мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водної та інших перешкод під час бою", – йдеться в повідомленні.

З допомогою танка-мостоукладника Biber інженерні групи забезпечують мобільність власних військ для подолання перерізу місцевості, ярів чи водойм. При укладанні швидкісний броньований міст загальною довжиною 22 метри з'єднується з двох половин. Транспортно-укладальна машина для моста створена на базі шасі танка Leopard 1.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив продаж 100 самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 для України.