Верховна Рада утворила систему переходу від військової служби до цивільного життя

Порядок та умови надання соціальної та професійної адаптації буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня проголосувала в цілому за Закон "Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя».

За закон у другому читанні проголосували 286 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці до закону визнається відсутність уніфікованої системи переходу ветеранів війни від військової служби до цивільного життя, а саме розпорошеність відповідальності та функцій щодо формування державної політики, спрямованої на реалізацію заходів із соціальної та професійної адаптації ветеранів війни.

"Нагальним є законодавче визначення єдиного центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері реалізацію заходів із соціальної та професійної адаптації ветеранів війни", – наголошують депутати.

Зміни до законодавства передбачають наступне.

"Організація соціальної та професійної адаптації зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Порядок та умови надання соціальної та професійної адаптації визначаються Кабінетом Міністрів України", – йдеться в тексті закону.

Нагадаємо, днями Рада заборонила колекторам стягувати кредити з учасників ЗСУ, ТрО, їхніх родичів та ВПО.

Крім того, сьогодні ВР розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації.