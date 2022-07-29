Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь із пораненими українськими захисниками. Він поспілкувався з військовими і лікарями та подякував їм за роботу.

Світлини з візиту оприлюднені Офісом президента.

"Навіть перебуваючи на лікуванні, наші захисники зберігають бойовий настрій. Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше!" – йдеться в дописі Зеленського у Телеграмі.

Одним із поранених захисників, з якими поговорив президент, був іноземний доброволець.

Лікарі своєю чергою розповіли про перебіг лікування військових.

"Ви знаєте, я думав, у мене складна робота, але я побачив, як працюють лікарі. У них дуже важка робота, їм низьких уклін. Людина, яка спасла мене просто з того світу", – розповів президентові один із поранених захисників України.

Фото: Офіс президента

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, що сьогодні президент перебував із візитом в Одесі, де зустрівся з послами країн Group of 7 та заявив про готовність до відновлення експорту українського зерна.