Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, - розвідка

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

За данми розвідки, окупантам не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створити 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнути майже в кожному регіоні РФ.

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано вісім батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати", – розповів ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Він також заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ офіцерськими кадрами. Наразі вищий командний ешелон російської армії, що не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні, був зміщений. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка.

"Ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує росія. Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", - розповів Скібіцький.

Нагадаємо, в Росії почали масово присвоювати офіцерське звання молодшого лейтенанта солдатам без відповідного досвіду та освіти. Так окупанти намагаються боротися з нестачею кадрів через великі втрати на війні в Україні.