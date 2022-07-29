Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб

Російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені.

Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими, повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.

Знущання над полоненими і розстріли здійснювались за наказами окупаційної адміністрації та командування Збройних сил Росії.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах", – повідомили в Генштабі.

Там додали, що ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Днями росіяни опублікували відео знущань над українським військовополоненим в Оленівці. За даними ЗМІ, саме там росіяни розмістили полонених бійців "Азову". В цьому населеному пункті ворог облаштував так званий фільтраційний табір.