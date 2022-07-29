Вони оголошені в міжнародний розшук, тож є невʼїздними до багатьох країн.

Два ідеологи "денацифікації" України заочно отримали підозри за заклики до напад на Україну. Справи проти них уже передані до суду. Це автор книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армен Гаспарян та політтехнолог Тимофій Сєргєйцев.

Їх оголошено в міжнародний розшук, тож тепер вони стали невʼїздними до багатьох країн світу. Підозри оголошено за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);ч. 2 ст. 442 (геноцид), повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Гаспарян видав свою книгу, яка закликає керівництво росії до військового нападу на Україну, і поширив термін «денацифікація». Політтехнолог Сєргєйцев просував ідеї про неповноцінність і другосортність української нації, а також про необхідність її знищення", – повідомили в СБУ.

У Офісі генпрокурора додали, що книга про "денацифікацію" була видана ще в 2017 році, а потім – закуплена адміністрацією президента Росії.

"Слідством встановлено, що у 2017 році обвинувачений видав книгу, в якій закликав до так званої денацифікації України шляхом часткового знищення українців, відправлення їх до «фільтраційних» таборів, засудження за проукраїнську позицію, позбавлення державності та суверенітету. В подальшому цю книгу було закуплено Адміністрацією президента РФ, а її ідеї та наративи відобразились у виступах президента та вищого військового та політичного керівництва РФ для виправдання війни проти України", – пояснили в ОГП.

Там зазначили, що публічні заклики обвинуваченого до геноциду українського народу перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з діями військових та збройних формувань РФ в Україні.

Армен Гаспарян та інші російські пропагандисти перебувають під санкціями, зокрема ЄС і Канади.