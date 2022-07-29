Росія втратила в Україні вже 40 500 військових

Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;
- танків - 1749 (+7);
- бойових броньованих машин - 3987 (+8);
- артилерійських систем - 900 (+6);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- гелікоптерів - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16);
- спеціальна техніка - 77 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора в Кривому Розі відкрилась виставка знищеної техніки російських окупантів.