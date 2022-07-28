Сьогодні в Кривому Розі відкрили виставку знищеної захисниками України техніки окупантів.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Ця ворожа техніка дуже хотіла доїхати до Кривого Рогу. І доїхала, але у вигляді металобрухту. В нашому місті-фортеці – Кривому Розі – це єдиний можливий “парад”, який можуть провести орки”, - зазначив Вілкул.
Він додав, що згодом ця техніка буде порізана на металобрухт та віддана на переплавку.
Серед експонатів знищеної техніки окупантів – танк Т-64 і танк Т-72, бронеавтомобіль “Тигр”, бронетранспортер БТР-80, багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ, всюдихід Дт-30П “Витязь”.
Нагадаємо в кіні травня у Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка розбитої техніки окупантів. А 21 липня Познань стало третім містом Польщі, де відкрилася виставка знищеної в Україні російської воєнної техніки.