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У Кривому Розі відкрилась виставка знищеної техніки російських окупантів

Найближчим часом цю експозицію поповнять ще декілька експонатів знищеної ворожої техніки.

У Кривому Розі відкрилась виставка знищеної техніки російських окупантів
Фото: Олександр Вілкул

Сьогодні в Кривому Розі відкрили виставку знищеної захисниками України техніки окупантів

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“Ця ворожа техніка дуже хотіла доїхати до Кривого Рогу. І доїхала, але у вигляді металобрухту. В нашому місті-фортеці – Кривому Розі – це єдиний можливий “парад”, який можуть провести орки”, - зазначив Вілкул. 

Він додав, що згодом ця техніка буде порізана на металобрухт та віддана на переплавку. 

Серед експонатів знищеної техніки окупантів – танк Т-64 і танк Т-72, бронеавтомобіль “Тигр”, бронетранспортер БТР-80, багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ, всюдихід Дт-30П “Витязь”. 

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Нагадаємо в кіні травня у Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка розбитої техніки окупантів. А 21 липня Познань стало третім містом Польщі, де відкрилася виставка знищеної в Україні російської воєнної техніки.

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