Сьогодні в Кривому Розі відкрили виставку знищеної захисниками України техніки окупантів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Ця ворожа техніка дуже хотіла доїхати до Кривого Рогу. І доїхала, але у вигляді металобрухту. В нашому місті-фортеці – Кривому Розі – це єдиний можливий “парад”, який можуть провести орки”, - зазначив Вілкул.

Він додав, що згодом ця техніка буде порізана на металобрухт та віддана на переплавку.

Серед експонатів знищеної техніки окупантів – танк Т-64 і танк Т-72, бронеавтомобіль “Тигр”, бронетранспортер БТР-80, багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ, всюдихід Дт-30П “Витязь”.

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул

Нагадаємо в кіні травня у Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка розбитої техніки окупантів. А 21 липня Познань стало третім містом Польщі, де відкрилася виставка знищеної в Україні російської воєнної техніки.