Головне за день. Четвер, 28 липня

Підсумки ракетної атаки на Київщину, Бахмут під обстрілами, "Коледж Європи", новий очільник САП. Яким запам’ятається 155-й день повномасштабної війни.

День Української Державності почався і минув під виття сирен повітряної тривоги. На сході і півдні точаться бої.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час штурму населеного пункту Піски росіяни порушили звичаї війни і використали польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

Росіянам не вдалися спроби успішно провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Вони зазнали втрат і відійшли. Щоправда, їм вдалося штурмом частково поліпшити своє тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

Під час ранкової атаки на Київську область у Вишгородському районі зафіксовано пʼять "прильотів". Ще дві ракети збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його словами, те, що атака відбулась у День Української Державності, вкотре доводить, що росіяни зазіхають не тільки на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність. "Але наша держава і наша суверенність є непорушними", – наголосив Кулеба, закликавши жителів області не нехтувати сигналами тривоги та власною безпекою.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що сьогодні близько п’ятої години ранку окупанти обстріляли військову частину в населеному пункті Лютіж Київської області. Удар був завданий з акваторії Чорного моря.

Згодом начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про 15 постраждалих.

Російські окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів", є загиблі та поранені. Росіяни завдали по Бахмуту чотирьох ударів з РСЗВ.

"Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків", - повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

У виступі у Верховній Раді з нагоди Дня Української Державності Володимир Зеленський анонсував створення "Коледжу Європи".

"Коледж Європи" буде створено разом з ЄС в рамках президентського університету.

Перед початком пленарного засідання до депутатів також звернувся президент Литовської Республіки Гітанас Науседа, який спеціально цього дня прибув в Україну, та – онлайн – голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Подробиці – в новині.

Новий генеральний прокурор Андрій Костін затвердив на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсного відбору Олександра Клименка.

На призначення самого Костіна вчора погодилася Верховна Рада, а сьогодні відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Олександр Клименко – детектив НАБУ, який переміг на конкурсі ще в грудні минулого року. Однак на засіданні 21 грудня минулого року члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору і зробили це лише 19 липня цього року.

Сенат США закликав Державний департамент визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

У тексті ухваленої резолюції сенатори закликають Державний департамент визнати Росію спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвели до загибелі "незліченної кількості безневинних чоловіків, дітей та жінок".

Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу – нижньої палати американського парламенту.

Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України в середу, з посиланням на представників адміністрації Байдена заявили, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тисяч росіян.

"Представниця Демократичної партії від Мічигану Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідувала Україну, сказала CNN, що розмова під час брифінгу велась щодо того, «що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, якнайшвидше»", – інформує ЗМІ.

Волонтери фонду "Солом'янські котики" провели тренінг для журналістів LB.ua з надання першої домедичної допомоги при кровотечах, використання турнікетів і тампонування ран.

Як це було - в нашому фоторепортажі.

Крім цього, зараз Солом'янські котики організували збір коштів для мобільного навчального центру "Тактичні котики". Приєднуйтесь!

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!