Росіяни використали польову форму ЗСУ при штурмі Пісків, - Генштаб

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Під час штурму населеного пункту Піски росіяни порушили звичаї війни і використали польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків. Однак успіху не мали, тож відійшли.

Біля Бражківки на Слов'янському напрямку загарбникам не вдалося успішно здійснити розвідку боєм - вони зазнали втрат.

А на Бахмутському керунку в районах Берестового та Нагірного російські розвідгрупи не змогли уточнити позиції українських військ.

Також росіянам не вдалися спроби успішно провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Вони зазнали втрат і відійшли.

Щоправда, їм вдалося штурмом частково покращити своє тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина.

За даними Генштабу, станом на 18.00 28 липня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському, Поліському та Сіверському - без суттєвих змін.

- без суттєвих змін. на Харківському росія не припиняє обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток. Також окупанти залучили авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вели повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.

росія не припиняє обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток. Також окупанти залучили авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вели повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів. на Слов’янському росіяни з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Пришиб, Гусарівка, Залиман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка.

росіяни з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Пришиб, Гусарівка, Залиман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. на Краматорському загарбники ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

загарбники ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки. на Бахмутському під ворожі обстріли потрапили райони Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка. Рашисти завдали авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.

під ворожі обстріли потрапили райони Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка. Рашисти завдали авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини. на Авдіївському росіяни обстрілювали позиції українських військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдали авіаційного удару біля Авдіївки.

росіяни обстрілювали позиції українських військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдали авіаційного удару біля Авдіївки. на Новопавлівському та Запорізькому загарбники здійснили обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще 20 населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. А над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським було зафіксовано проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу "Елерон".

та загарбники здійснили обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще 20 населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. А над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським було зафіксовано проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу "Елерон". на Південнобузькому тривають обопільні обстріли в районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та чимало інших населених пунктів. РФ завдала авіаудару біля Новопетрівки.

тривають обопільні обстріли в районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та чимало інших населених пунктів. РФ завдала авіаудару біля Новопетрівки. в акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

У Генштабі наголосили, що російські окупанти, аби якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, поширюють брехню про нібито розташування українських військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

"Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні близько п’ятої години ранку окупанти обстріляли військову частину в Київської області. Удар завдали з акваторії Чорного моря.

За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини.