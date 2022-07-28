Рада ухвалила закон про особливі гарантії для громадян Польщі

Поляки зможуть здобути освіту на рівні з громадянами України, а також отримувати соціальні виплати.

Рада ухвалила законопроєкт про особливі гарантії для громадян Польщі. Відтепер поляки зможуть перебувати в Україні 1,5 року з усіма правами на працю, освіту та медичне обслуговування.

Закон у другому читанні та в цілому підтримали 283 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

За інформацією нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, за закон в цілому проголосували 197 членів "Слуги народу", 19 - фракції "Європейська солідарність", 6 - "Батьківщина", 12 - групи "Платформа за життя та мир", 7 - "За майбутнє", 8 - "Голос", 14 - групи "Довіра", 9 - групи "Відновлення України", 11 - позафракційних.

Громадяни Польщі тепер можуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Йдеться про такі права:

на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;

держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

провадження господарської діяльності.

Також поляки зможуть здобути освіту на рівні з громадянами України, отримувати соціальні виплати, допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та медичне обслуговування.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Він зазначав, що для громадян Польщі передбачили освіту, медичне обслуговування, право на працевлаштування, окремі соціальні виплати тощо.

19 липня Верховна Рада ухвалила за основу закон про встановлення правових та соціальних гарантій для поляків, які перебувають на території України. Український парламент ухвалив відповідне рішення у відповідь на ухвалення Польщею 12 березня закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території".