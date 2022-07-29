Не можемо сказати, що це можливо, – у Туреччині прокоментували пропозицію Путіна щодо Bayraktar

Пропозиція російського президента Володимира Путіна про співпрацю щодо безпілотників Bayraktar зараз не на порядку денному.

Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, пише Hürriyet.

“Я не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що було б у нашому порядку денному і почало працювати”, – зазначив він.

Демір зауважив, що формування процесу відбувається в рамках політики Турецької Республіки, "зона діяльності директорату – технічна сторона питання".

Про пропозицію російського президента співпрацювати з компанією Вaykar Makina раніше розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar Makina надасть безкоштовно безпілотник, на який збирав гроші польський журналіст Славомір Сєраковський. Зібрані кошти будуть витрачені на гуманітарні проєкти в Україні.