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ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині

Українські захисники влучили в залізничний вокзал у Брилівці.

ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
Фото: Сергій Хлань у Facebook

У Херсонській області Збройні сили України знищили один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити”, – йдеться в повідомленні.

Хлань додав, що люди сьогодні вранці повідомляли про гучні вибухи та детонацію.

“Ймовірно є потрапляння й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг”, – розповів він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні учасники Руху спротиву підірвали авто з так званою "поліцією" російської окупаційної адміністрації.

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