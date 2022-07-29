ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині

Українські захисники влучили в залізничний вокзал у Брилівці.

У Херсонській області Збройні сили України знищили один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити”, – йдеться в повідомленні.

Хлань додав, що люди сьогодні вранці повідомляли про гучні вибухи та детонацію.

“Ймовірно є потрапляння й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг”, – розповів він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні учасники Руху спротиву підірвали авто з так званою "поліцією" російської окупаційної адміністрації.