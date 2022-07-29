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СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю

Зловмисник планував організувати на Київщині розгалужену мережу зі збуту контрабандних наркотиків.

СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю
Фото: СБУ

В результаті оперативних дій затримано організатора наркотрафіку на спробі збуту кілограма кокаїну. Вартість вилученого "товару" становить майже 6 млн гривень.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Затриманим виявився місцевий контрабандист, який тісно співпрацював з представниками впливового південноамериканського наркокартелю. Через своїх іноземних спільників він намагався налагодити оптові поставки кокаїну на територію нашої держави", – йдеться у повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

За інформацією слідства, "маршрут" наркотрафіку проходив через одну з європейських країн, де зловмисник одержував "продукцію" і потім приховано переправляв її в Україну на власному автомобілі.

Згодом він планував організувати на Київщині розгалужену мережу дилерів зі збуту контрабандних наркотиків, використовуючи для цього особисті зв’язки, насамперед серед кримінальних кіл.

Наразі за матеріалами СБУ вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, минулого місяця у Києві затримали наркоділка з півкіло кокаїну. Вартість вилученого наркотику – близько 3,5 млн гривень.

Нещодавно в Мексиці затримали наркобарона Каро Кінтеро, який був одним із героїв серіалу "Narcos: Mexico".

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