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У Києві затримали наркоділка з півкіло кокаїна

Вартість вилученого наркотику - близько 3,5 млн гривень.

У Києві затримали наркоділка з півкіло кокаїна
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримано на "гарячому" 35-річного чоловіка, який організував постачання та незаконний збут кокаїну в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"За результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а також проведених обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено близько 500 г кокаїну, засоби для фасування наркотиків, грошові кошти у сумі близько 200 тис. гривень, пристрій для відстрілу гумових куль «Форт 12Р», мобільні телефони, сім-картки та банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Вартість вилученого наркотику - близько 3,5 млн гривень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються також інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в квітні в Україні затримали учасника іноземного наркоугруповання, якого розшукував Інтерпол.

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