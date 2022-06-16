У Києві затримано на "гарячому" 35-річного чоловіка, який організував постачання та незаконний збут кокаїну в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"За результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а також проведених обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено близько 500 г кокаїну, засоби для фасування наркотиків, грошові кошти у сумі близько 200 тис. гривень, пристрій для відстрілу гумових куль «Форт 12Р», мобільні телефони, сім-картки та банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Вартість вилученого наркотику - близько 3,5 млн гривень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються також інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в квітні в Україні затримали учасника іноземного наркоугруповання, якого розшукував Інтерпол.