Україна прагне повернути всі території, включно з Кримом, – Резніков

Нове озброєння допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю CNN у Брюсселі.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включно з Кримом", - сказав він.

Міністр оборони заявив, що першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам українських військ. Другим етапом, за його словами, буде відкидання російських військ на позиції перед вторгненням 24 лютого. І лише на третьому етапі будуть консультації з партнерами України про те, як звільнити українські території, в тому числі Крим.

За словами видання, українські чиновники заявляють, що не будуть використовувати зброю для нападу на РФ, однак Україна не вважає Крим територією Росії.

"Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія", - заявив Резніков.

На запитання, чи спроба повернути Крим військовими засобами ще більше спровокує Росію, яка вважає Крим частиною Російської Федерації, Резніков відповів, що це не розглядається.

"Не важливо. Тому що вони побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі… ", - резюмував міністр оборони.

Раніше Резніков підбив підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюселі.

Також про результати третьої зустрічі Контактної групи з оборони України розповів очільник Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі розпочалася третя зустріч у форматі "Рамштайн".