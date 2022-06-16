В укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишається близько 500 людей

Там перебувають і цивільні, і військові. Стабільного звʼязку з підприємством нема.

В укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишаються близько 500 людей. Про це повідомив міський голова Олександр Стрюк.

Цей комбінат, який спеціалізується на виробництві хімічних речовин, постійно обстрілюється. Внутрішній звʼязок на заводі пошкоджений обстрілами, тож оперативна інформація щодо людей в укриттях – тільки від військових.

З кожним днем тримати оборону міста стає все складніше, бо росіяни стягують нове озброєння і намагаються атакувати з кількох напрямків.

"Обстрілюються шляхи сполучення з Лисичанськом. Хлопці тримаються, але це складно, тому що постійно місто обстрілюється по лінії зіткнення", – повідомив він.

Нагадаємо, росіяни зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Окупанти мають на меті повне захоплення Сєвєродонецька і вторгнення в Лисичанськ, щоб повністю взяти під контроль Луганщину.