​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

В укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишається близько 500 людей

Там перебувають і цивільні, і військові. Стабільного звʼязку з підприємством нема. 

В укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишається близько 500 людей
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

В укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишаються близько 500 людей. Про це повідомив міський голова Олександр Стрюк.

Цей комбінат, який спеціалізується на виробництві хімічних речовин, постійно обстрілюється. Внутрішній звʼязок на заводі пошкоджений обстрілами, тож оперативна інформація щодо людей в укриттях – тільки від військових. 

З кожним днем тримати оборону міста стає все складніше, бо росіяни стягують нове озброєння і намагаються атакувати з кількох напрямків.

"Обстрілюються шляхи сполучення з Лисичанськом. Хлопці тримаються, але це складно, тому що постійно місто обстрілюється по лінії зіткнення", – повідомив він.

Нагадаємо, росіяни зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках. 

Окупанти мають на меті повне захоплення Сєвєродонецька і вторгнення в Лисичанськ, щоб повністю взяти під контроль Луганщину. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також