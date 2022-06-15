Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області, - Залужний

Росіяни зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Росіяни ведуть наступ на Луганщині як з півдня на північ, так і з півночі на південь, а також зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше”, - повідомив Валерій Залужний.

Він зазначив, що крім напрямку на Сєвєродонецьк-Лисичанськ, окупанти атакують на наступних напрямках:

Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ;

Попасна-Миколаївка;

Попасна-Берестове;

Богородичне-Словʼянськ;

Ізюм-Словʼянськ;

Попасна-Світлодарськ;

Сєвєродонецьк-Метьолкіне;

Тошківка-Комишуваха.

Голова Генштабу додав, що з метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

“Всі, хто сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу!

Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!

Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам!

Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо!

Слава Україні!”, - підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, штурм Сєвєродонецька триває вже котру добу поспіль. Противник руйнує вщент артилерією багатоповерхівки та об’єкти промисловості.