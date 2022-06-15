Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області, - Залужний

Росіяни ведуть наступ на Луганщині як з півдня на північ, так і з півночі на південь, а також зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше”, - повідомив Валерій Залужний.
Він зазначив, що крім напрямку на Сєвєродонецьк-Лисичанськ, окупанти атакують на наступних напрямках:
- Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ;
- Попасна-Миколаївка;
- Попасна-Берестове;
- Богородичне-Словʼянськ;
- Ізюм-Словʼянськ;
- Попасна-Світлодарськ;
- Сєвєродонецьк-Метьолкіне;
- Тошківка-Комишуваха.
Голова Генштабу додав, що з метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.
“Всі, хто сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу!
Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!
Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам!
Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо!
Слава Україні!”, - підсумував Валерій Залужний.
Нагадаємо, штурм Сєвєродонецька триває вже котру добу поспіль. Противник руйнує вщент артилерією багатоповерхівки та об’єкти промисловості.