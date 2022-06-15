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Російська ракета підірвала продовольчий потяг на сході України

Потяг перевозив продукти від НКО World Central Kitchen.

Російська ракета підірвала продовольчий потяг на сході України
Фото: Хое Андрес

Внаслідок російського ракетного обстрілу на сході України постраждав поїзд, який перевозив продукти харчування.

Про це повідомив у Twitter засновник World Central Kitchen Хосе Андрес.

“На щастя, ніхто не постраждав… але зараз вони сильно б’ють по інфраструктурі поїздів”, - повідомив Андрес. 

Він додав, що після удару повністю втрачений один вагон їжі, інші врятовані.

Хосе Андрес запевнив, що удар не зупинить організацію, і вона продовжить надавати допомогу і годувати людей.

Як раніше повідомлялось, агенції ООН акумулюють більше 70% фінансування для надання допомоги Україні. Водночас їх операційна присутність в Україні є досить незначною. 

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