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На частку великих міжнародних організацій приходиться левова частина грошових потоків, спрямованих для допомоги Україні

А от віддача від цих грошей значно менша.

На частку великих міжнародних організацій приходиться левова частина грошових потоків, спрямованих для допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Агенції ООН акумулюють більше 70% фінансування для надання допомоги Україні. Водночас їх операційна присутність в Україні є досить незначною. 

Про це повідомила у Facebook активістка Альона Каравай з посиланням на звіт Humanitarian Outcomes про перші три місяці повтомасштабного вторгення Росії в Україну.

Як видно зі звіту, переважно надають допомогу постраждалим від війни з росією саме українські ГО та волонтерські групи. Частина ж допомоги міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Червоного хреста, незначна.

 

Але потік фінансування який отримують українські ГО, є просто неспівставно малим, і складає 0,0003%, в той час як агенції ООН отримують 71% фінансування.

При цьому, зазначає Альона Каравай, в найбільш ризикованих зонах спостерігається значна присутність саме волонтерських груп та маленьких ГО, а не великих міжнародних організацій, які мали б користуватись своїм мандатом . 

Від початку війни чимало організацій в Україні та за кордоном розпочали збір коштів на підтримку українців. Найбільше акумулювали завдяки благодійний кампанії Stand up for Ukraine, яку ініціювали уряд Канади, Європейська комісія та неурядова організація Global Citizen, – 9,1 мільярда євро.

Також Україні жертвували гроші світові зірки. Ештон Катчер і Міла Куніс зібрали 35 мільйонів доларів, які офірували компаніям flexport та Airbnb на допомогу біженцям з житлом. Долучився до доброї справи Леонардо Ді Капріо, який передав гроші на гуманітарні потреби України, зокрема, Міжнародному комітету порятунку, організації «Врятуйте дітей» та агентству ООН у справах біженців. Крім того, актор Деніел Редкліфф виставив на продаж чарівничі мантії, прибуток з яких повинен піти на допомогу українським сімʼям. Щоправда, в цьому випадку невідомо, ані в який фонд будуть спрямовані кошти, ані скільки. 

І так з багатьма великими пожертвами з-за кордону — незрозуміло, чи дійсно гроші доходять до українців, і якщо так, то як про це дізнатися? Тож LB.ua вирішив розібратися, на що витрачають кошти з великих закордонних пожертв Україні.

Нагадаємо, українські волонтери постійно збирають та використовують для допомоги ЗСУ значні суми. Днями чергові 15 нових пікапів Nissan Navara вартістю 29 900 євро кожен прибули в Україну для ППО ЗСУ

У гуманітарній царині українські діячі також є помітними - наприклад, волонтерка Вікторія евакуювалася з Бахмута разом з 26 котами та собаками до Київської області

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