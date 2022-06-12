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Фонд “Повернись живим” закупив для ЗСУ ще 15 пікапів

Автомобілі будуть передані силам ППО.

Фонд “Повернись живим” закупив для ЗСУ ще 15 пікапів
Фото: Фонд "Повернись живим"

Чергові 15 нових пікапів Nissan Navara вартістю 29 900 євро кожен прибули в Україну і найближчим часом будуть передані армії.

Про це повідомили у Фонді “Повернись живим”.

“Ми хочемо, щоб бійці були максимально впевненими у машинах. Новий пікап має значно менше шансів зламатися - відтак, хлопці й дівчата, як і годиться, матимуть змогу думати про виконання задачі, про збереження власного життя, а не про те, що робити, якщо автівка поламалася прямо під час обстрілу”, - повідомив керівник військового відділу Фонду Андрій Римарук.

У Фонді зазначили, що всього у цій партії закупили 52 пікапи загальною вартістю 1 554 800 євро. 

Після отримання решти пікапів із цієї партії, Фонд продовжить закуповувати автівки для мобільних вогневих груп та інших дієвих підрозділів. 

Долучитись до допомоги армії можна за посиланням.

Нагадаємо, Фонд "Повернись живим" здійснив закупівлю 478 тепловізорів для Збройних сил України вартістю в 51 млн 692 тис. гривень.

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