На Київщині прикордонники знайшли фрагмент російської авіаракети

Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів на Київщині знайшли фрагмент російської авіаційної ракети.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
“Рухаючись на катері морської охорони, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва росії”, - йдеться у повідомленні.
Про виявлення доказу збройного вторгнення Росії в Україну прикордонники повідомили в правоохоронні органи.
Нагадаємо, поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.