Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині прикордонники знайшли фрагмент російської авіаракети

На місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликано співробітників ДСНС.

На Київщині прикордонники знайшли фрагмент російської авіаракети
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів на Київщині знайшли фрагмент російської авіаційної ракети.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Рухаючись на катері морської охорони, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва росії”, - йдеться у повідомленні.

Про виявлення доказу збройного вторгнення Росії в Україну прикордонники повідомили в правоохоронні органи.

Нагадаємо, поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також