На Київщині прикордонники знайшли фрагмент російської авіаракети

На місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликано співробітників ДСНС.

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Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів на Київщині знайшли фрагмент російської авіаційної ракети.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Рухаючись на катері морської охорони, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва росії”, - йдеться у повідомленні.

Про виявлення доказу збройного вторгнення Росії в Україну прикордонники повідомили в правоохоронні органи.

Нагадаємо, поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.