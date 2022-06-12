13 червня росіяни можуть кинути резерви на штурм Сєвєродонецька, вважає Гайдай.

Російські окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом у Луганській області і продовжують потужно обстрілювати третій.

Про це в неділю, 12 червня, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони хочуть повністю відрізати Сєвєродонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди боєприпаси та посилення [для ЗСУ - Ред.]", – сказав він.

За його словами, 13 червня росіяни можуть кинути всі резерви на штурм міста.

Крім цього, додав чиновник, окупанти постійно обстрілюють територію заводу "Азот", бої йдуть на навколишніх вулицях. Загарбники також наближаються до смт Врубівка між Лисичанськом та окупованою Попасною, додав він.

Нагадаємо, що впродовж 11 червня в Луганській області обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.