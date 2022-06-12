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В окупованому Бердянську пролунали три вибухи

Частина міста знеструмлена.

В окупованому Бердянську пролунали три вибухи
Фото: РІА Мелітополь

В окупованому військами Росії Бердянську в Запорізькій області вранці 12 червня пролунали три вибухи.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

За попередніми даними, вибухнула підстанція біля супермаркету Амстор. Частина міста знеструмлена.

Фото: РІА Мелітополь

Нагадаємо, що мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що 12 червня російські спецслужби готують провокації проти мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Також у Запорізькій області запроваджена подовжена комендантська година - з вечора суботи, 11 червня, і до ранку неділі, 13 червня.

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