В окупованому військами Росії Бердянську в Запорізькій області вранці 12 червня пролунали три вибухи.
Про це повідомляє РІА-Мелітополь.
За попередніми даними, вибухнула підстанція біля супермаркету Амстор. Частина міста знеструмлена.
Нагадаємо, що мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що 12 червня російські спецслужби готують провокації проти мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.
Також у Запорізькій області запроваджена подовжена комендантська година - з вечора суботи, 11 червня, і до ранку неділі, 13 червня.