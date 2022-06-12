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Від ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини

Переважно – це мешканці будинків, розташованих поруч із місцем атаки. 

Від ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини
Фото: скріншот

Унаслідок ворожого ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини. Атака відбулася о 21:46 по обʼєктах військової та цивільної інфраструктури в Чорткові, де не було жодної зброї.

Про це повідомила Рада оборони Тернопільщини на брифінгу. 

Поранень зазнали 22 людини, зокрема сім жінок і 12-річна дитина. Більшість постраждалих – у стані середньої тяжкості. Потерпілими є мирні мешканці з чотирьох будинків, розташованих поруч з місцем удару. 

"Було чотири прильоти. Попередньо, всі ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового обʼєкта, і також цивільні", – повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. 

Людей з уражених будинків тимчасово розселять в інші будинки. Завдяки тому, що мешканці під час тривоги переважно були в укриттях, вдалося уникнути загиблих та більшої кількості поранених. 

Близько 1 ночі була загроза повторного ракетного удару, однак вона не справдилась. 

Нагадаємо, російські війська завдали учора ввечері удару по Чорківському району Тернопільщини. Постраждали зокрема й діти. 

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