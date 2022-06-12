Від ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини

Унаслідок ворожого ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини. Атака відбулася о 21:46 по обʼєктах військової та цивільної інфраструктури в Чорткові, де не було жодної зброї.
Про це повідомила Рада оборони Тернопільщини на брифінгу.
Поранень зазнали 22 людини, зокрема сім жінок і 12-річна дитина. Більшість постраждалих – у стані середньої тяжкості. Потерпілими є мирні мешканці з чотирьох будинків, розташованих поруч з місцем удару.
"Було чотири прильоти. Попередньо, всі ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового обʼєкта, і також цивільні", – повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.
Людей з уражених будинків тимчасово розселять в інші будинки. Завдяки тому, що мешканці під час тривоги переважно були в укриттях, вдалося уникнути загиблих та більшої кількості поранених.
Близько 1 ночі була загроза повторного ракетного удару, однак вона не справдилась.
Нагадаємо, російські війська завдали учора ввечері удару по Чорківському району Тернопільщини. Постраждали зокрема й діти.