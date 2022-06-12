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Українські захисники за вчора ліквідували 100 окупантів та три ворожі безпілотники

Танків у ворога поменшало ще на 11. 

Українські захисники за вчора ліквідували 100 окупантів та три ворожі безпілотники
Ілюстративне фото втрат окупантів
Фото: Скрін з відео

За минулу добу армія окупанта втратила у війні проти України близько 100 осіб. Орієнтовні втрати з 24 лютого по 12 червня склали 32 150.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Інші втрати:

  • танків – 1430 (+11), 
  • бойових броньованих машин –3484 (+18), 
  • артилерійських систем – 715 (+3), 
  • РСЗВ – 226 (+4), 
  • засоби ППО – 97 (+0),
  • літаків – 212 (+0), 
  • гелікоптерів – 178 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3),
  • крилаті ракети – 125 (+0),
  • кораблі/катери – 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7),
  • спеціальна техніка – 54 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", – зазначили в Генштабі. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що ворог продовжує штурмові дії в Сєвєродонецьку та прилеглих населених пунктах. Луганщина лишається одним із найгарячіших напрямків війни Росії проти українців. 

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