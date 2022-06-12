Українські захисники за вчора ліквідували 100 окупантів та три ворожі безпілотники

За минулу добу армія окупанта втратила у війні проти України близько 100 осіб. Орієнтовні втрати з 24 лютого по 12 червня склали 32 150.
Про це повідомили на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Інші втрати:
- танків – 1430 (+11),
- бойових броньованих машин –3484 (+18),
- артилерійських систем – 715 (+3),
- РСЗВ – 226 (+4),
- засоби ППО – 97 (+0),
- літаків – 212 (+0),
- гелікоптерів – 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі/катери – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7),
- спеціальна техніка – 54 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, що ворог продовжує штурмові дії в Сєвєродонецьку та прилеглих населених пунктах. Луганщина лишається одним із найгарячіших напрямків війни Росії проти українців.