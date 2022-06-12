ЗСУ відбили наступ ворога в районах Врубівки і Миколаївки та стримали штурм біля Василівки, – Генштаб

Почалася 109 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському і Поліському напрямках ворог не проводив активних дій.

У прикордонній зоні Білорусі продовжують додаткове інженерне обладнання пунктів пропуску і розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у facebook.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вогневий вплив з мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру біля населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямку – без суттєвих змін. Для сковування дій сил оборони Росія здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись у населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають", – повідомили в Генштабі.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Окупанти збільшили інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, у районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводиться перегрупування військ.

Штурмові дії в місті Сєвєродонецьк із боку ворога продовжуються, але без успіху. Тривають бойові дії в районі Тошківки.

"На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського", – йдеться в повідомленні.

Наступи ворога в районах населених пунктів Врубівка та Миколаївка були невдалими. Окупанти отримали рішучу відсіч та відійшли. Ворожий штурм у районі Василівки наші захисники також успішно відбили – російські війська зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу. Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедове, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

"За минулу добу втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БпЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до ста п’ятдесяти осіб живої сили", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, станом на вчора, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, оборонці утримували промзону Сєвєродонецька. Окупанти тим часом поширюють дезінформацію про повне захоплення.