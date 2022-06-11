Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили сьогодні двох жителів Донецької області

Ще 10 людей дістали поранення.

За суботу, 11 червня росіяни вбили двох цивільних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Люди загинули у Нетайловому і Старому Каравані. 

Ще 10 людей дістали поранення.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові РФ 10 чеврня обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є поранені і загиблі. Національна поліція зафіксувала 30 пошкоджень цивільних об'єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також