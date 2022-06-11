Росіяни вбили сьогодні двох жителів Донецької області

Ще 10 людей дістали поранення.

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За суботу, 11 червня росіяни вбили двох цивільних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Люди загинули у Нетайловому і Старому Каравані.

Ще 10 людей дістали поранення.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові РФ 10 чеврня обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є поранені і загиблі. Національна поліція зафіксувала 30 пошкоджень цивільних об'єктів.