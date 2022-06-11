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Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" почав служити в ЗСУ

"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!"

Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" почав служити в ЗСУ
Фото: скріншот відео

Колишній віцепрезидент одного з найбільших банків РФ "Газпромбанку" Ігор Волобуєв вступив до лав Збройних сил України, повідомляє "Українська правда".

Волобуєв служитиме в підрозділі "Легіон Свобода Росії".

У своєму Telegram-каналі колишній віцепрезидент російського банку оприлюднив відео навчань на полігоні.

"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!", - закликав Волобуєв.

Він покинув РФ після 24 лютого і підтримав Україну, оскільки його батько проживає в Сумській області.

Нагадаємо, нещодавно голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що російський олігарх Фрідман хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи. 

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