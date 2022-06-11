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Посол Британії знайшла у київському кафе круасан на честь Джонсона

Він вкритий кремом.

Посол Британії знайшла у київському кафе круасан на честь Джонсона
Фото: Мелінда Сіммонс

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що знайшла у кафе у Києві круасан, який присвячений британському прем’єр-міністру Борису Джонсону.

Знімок вона опублікувала у своєму офіційному Twitter-акаунті.

"Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон", - зазначила посол Великої Британії, не уточнивши назву закладу, де продається випічка.

Круасан має назву "Борис Джонсонюк". Він вкритий кремом. Посол не написала, чи скуштувала вона круасан.

Нагадаємо, що 6 червня президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Президент отримав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. 

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