​Загарбники поспіхом відновили на Луганщині залізницю, щоб перевезти в Росію 650 тонн краденого зерна, - ОВА

До цього окупанти спорожнили елеватори на майже три десятки тисяч тонн зерна.

На нещодавно окупованих територіях Луганщини російські загарбники поспіхом облаштували залізницю, щоб вивезти в РФ 650 тонн краденого зерна зі Старобільського елеватора.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської ОВА.

"А тепер мліють від перспективи отримати рекордний врожай озимої пшениці – майже 1 мільйон тонн зернових. Озимої – тобто посіяної восени, на полях мирної української Луганщини! Самі ж зізнаються, що такого щастя в них ніколи не було", - зауважили в адміністрації.

В обласному департаменті агропромислового розвитку зазначили, що насправді масштаби злочинів росіян в рази більші.

"Зерносховища області вони "асвабаділі" від 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна. Одночасно антинародна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям "сприятливі умови закупівель" - по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тонну продукції. А також наполегливо рекомендують укладати угоди "на зберігання" 70% врожаю, який потім "з’їдять миші" або буряти згодують оленям", - розповіли в ОВА.

Все це може призвести до того, що провести посівну кампанію під врожай 2023 року буде неможливо.

"Так само і з маслом, ковбасами та сирами із захоплених районів Луганщини – їх тепер їстимуть в Якутії та Красноярську. Можна було б сказати, що нарешті там хоч нормальної ковбаси спробують, але насправді висновки дуже невеселі, адже очевидно, що окупантів абсолютно не цікавить, чим буде харчуватися населення тимчасово захоплених територій Луганської області", - підкреслили в адміністрації.

Нагадаємо, днями надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом у Севастополь, звідти вивозить суднами в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як "російське".

Тим часом російська армія обстрілює українські поля запальними снарядами, аби знищити врожай.