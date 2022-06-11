Російська армія обстрілює українські поля запальними снарядами, аби знищити врожай.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак опублікував відео наслідків обстрілу українського поля запальними снарядами. Він зазначив, що українські бійці гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" слід зупинити.

"Ті, хто створює світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть знищити український урожай", – написав Єрмак.

Росія зараз блокує північно-західну частину Чорного моря та експорт українського зерна, що загрожує світовою продовольчою кризою.

Нагадаємо, що у МЗС України відповіли на закиди з боку керівництва Африканського союзу щодо експорту продовольства через чорноморські порти.

Раніше повідомлялося, що Кремль намагається отримати прибуток від викраденого в Україні зерна та продати його постраждалим від посухи країнам Африки, яким загрожує голод.