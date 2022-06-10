Англійська прем'єр-ліга офіційно виключила трансляцію своїх матчів на території Росії

Англійська прем'єр-ліга призупинила новий шестирічний контракт із "Матч ТВ" щодо трансляції своїх матчів на території Росії, повідомляє Daily Mirror.

Цей контракт вартістю 43 млн фунтів мав набути чинності із сезону-2022/23, проте Прем'єр-ліга, навіть не виносячи це питання на голосування щорічних зборів засновників ліги, повідомила усі 20 своїх клубів, що угоду було припинено.

Це рішення пов'язане з тим, що "Матч ТВ" належить холдингу "Газпром-медіа", підконтрольному російській владі, яка влаштувала військову агресію щодо України.

"Ми повністю підтримуємо рішення Прем'єр-Ліги припинити транслювати матчі в Росії як відповідь на варварський, безглуздий напад на Україну.

Не можна дозволити Росії легітимізувати свою незаконну війну через спорт та культуру, і ми маємо працювати спільно, щоб Путін залишився ізгоєм на міжнародній арені", - повідомив міністр спорту Британії Найджел Хаддлстон.

Як зазначається, йдеться саме про заморожування контракту, а не про дострокове його розірвання, що теоретично залишає надію на зняття санкцій у перспективі.