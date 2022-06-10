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Скрипник очолив полтавську "Ворсклу"

До цього український фахівець протягом трьох років очолював "Зорю".

Скрипник очолив полтавську "Ворсклу"
Віктор Скрипник
Фото: УАФ

Віктор Скрипник став новим головним тренером "Ворскли", повідомляє пресслужба полтавського клубу.

На цій посаді 52-річний український фахівець змінив Юрія Максимова.

Новий тренер "біло-зелених" розпочне свою роботу 1 липня, коли він звільниться від контракту з луганською "Зорею".

Подробиці угоди між сторонами поки що не розголошуються.

Нагадаємо, у своїй тренерській кар'єрі Скрипник протягом двох років (2014-2016) очолював бременський "Вердер", ставши першим українським фахівцем, який очолив клуб Бундесліги.

В УПЛ Скрипник останні 3 роки був головним тренером "Зорі", з якою він два роки поспіль ставав бронзовим призером чемпіонату України (2019/20, 2020/21). Крім того, у сезоні-2020/21 луганський клуб доходив до фіналу Кубка.

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