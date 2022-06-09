Клуб Миколенка запропонував "Динамо" провести в Англії благодійний матч

Президент "Евертона" Фархад Моширі виступив з ініціативою проведення благодійного матчу проти "Динамо".

"Ми не можемо забути про безчинство, яке щодня відбувається в Україні. Реакція вболівальників, гравців та керівництва "Евертона" та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни та людей, які страждають від цього нелюдського нападу, були щирими та справді дивовижними.

Клуб уже зробив важливий внесок. Я можу підтвердити, що ми запропонували "Динамо" провести товариський матч на "Гудісон Парк" для збору додаткових коштів на підтримку українців. Подробиці будуть найближчим часом", – цитує відкритий лист Моширі клубна пресслужба.