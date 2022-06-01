"Динамо" проводитиме домашні поєдинки єврокубків у Польщі, - ЗМІ

Президент Польської асоціації футболу Цезарій Кулеша повідомив, що київське "Динамо" попросило співпрацю у пошуку домашнього стадіону на території Польщі, де можна було б проводити домашні ігри єврокубків.

"Динамо" попросило мене допомогти знайти стадіон у Польщі, де вони могли б грати відбіркові матчі єврокубків", - цитує Кулеша Super Express.

При цьому видання зазначає, що з керівництвом київського клубу Кулеша мав бесіду під час фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Ліверпулем" у Парижі.

Додамо, що решта учасників єврокубків від України ("Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря" та "Ворскла") також планують грати домашні матчі наступного сезону на території Польщі.