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"Динамо" проводитиме домашні поєдинки єврокубків у Польщі, - ЗМІ

Кияни стартують із кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Динамо" проводитиме домашні поєдинки єврокубків у Польщі, - ЗМІ
Цезарій Кулеша
Фото: sport.se.pl

Президент Польської асоціації футболу Цезарій Кулеша повідомив, що київське "Динамо" попросило співпрацю у пошуку домашнього стадіону на території Польщі, де можна було б проводити домашні ігри єврокубків.

"Динамо" попросило мене допомогти знайти стадіон у Польщі, де вони могли б грати відбіркові матчі єврокубків", - цитує Кулеша Super Express.

При цьому видання зазначає, що з керівництвом київського клубу Кулеша мав бесіду під час фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Ліверпулем" у Парижі.

Додамо, що решта учасників єврокубків від України ("Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря" та "Ворскла") також планують грати домашні матчі наступного сезону на території Польщі.

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