Срна готовий очолити "Шахтар"

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна висловив готовність у разі потреби очолити першу команду.

Проте зазначив, що Роберто Де Дзербі, як і раніше, має чинний контракт із "гірниками".

"Поки що все відкрито, Роберто Де Дзербі залишається тренером "Шахтаря". Сідатимемо і говоритимемо, поважатимемо його рішення.

Він багато зробив для "Шахтаря" за сім місяців, двічі потрапив до Ліги чемпіонів, виграв Суперкубок (України. — LB.ua). Він прийшов до однієї команди, в якій були футболісти світового рівня. Але хто з них залишиться — ми не знаємо", — заявив Срна в інтерв'ю ТК "Футбол-1/2/3".

"На сьогодні я не можу очолити "Шахтар". Усі знають, що я людина "Шахтаря". Якщо потрібно буде їздити за кермом клубного автобуса — я це робитиму. Якщо буде потрібно, щоб я став головним тренером, я готовий.

Рішення приймає президент, але на сьогодні є тренери, кращі за Срну. Є багато спеціалістів і в Україні, і за кордоном", – зазначив спортивний директор.

"Чи повернуться легіонери? Залежить від ситуації в Україні. Ніхто не повернеться, якщо буде воєнний стан. Це нереально. Стежимо за ситуацією, попереду ще два місяці. Ми віримо президенту УАФ Павелку, його команді - вони зроблять найкращий варіант для чемпіонату України", - додав функціонер.

Раніше Де Дзербі заявив, що має дозвіл від "Шахтаря" шукати нову команду.