Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСпорт

Де Дзербі близький до повернення до Серії А, - ЗМІ

Роберто може очолити "Наполі".

Де Дзербі близький до повернення до Серії А, - ЗМІ
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі близький до того, щоб розірвати контракт із клубом, адже майбутнє українського футболу під великим питанням, повідомляє Calciomercato.

За інсайдерської інформації італійський фахівець може повернутися до Серії А, де він досить успішно працював у "Сассуоло" до переходу в "Шахтар".

В услугах Де Дзербі зацікавлене керівництво "Наполі". Проте на даний момент боси клубу ще не ухвалили рішення про майбутнє Лучано Спаллетті, який може продовжити роботу в стані неаполітанців.

Раніше повідомлялося, що через дискваліфікацію російських клубів "Шахтар" отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також