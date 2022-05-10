Де Дзербі близький до повернення до Серії А, - ЗМІ

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі близький до того, щоб розірвати контракт із клубом, адже майбутнє українського футболу під великим питанням, повідомляє Calciomercato.

За інсайдерської інформації італійський фахівець може повернутися до Серії А, де він досить успішно працював у "Сассуоло" до переходу в "Шахтар".

В услугах Де Дзербі зацікавлене керівництво "Наполі". Проте на даний момент боси клубу ще не ухвалили рішення про майбутнє Лучано Спаллетті, який може продовжити роботу в стані неаполітанців.

Раніше повідомлялося, що через дискваліфікацію російських клубів "Шахтар" отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.