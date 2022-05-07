Усика визнали другим у рейтингу кращих боксерів сучасності

Ломаченко також потрапив у першу десятку Р4Р від The Ring.

Авторитетне видання The Ring оновило свій рейтинг кращих боксерів без урахування вагових категорій. У його першій десятці опинилися два українські бійці.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring.

Сауль Альварес (Мексика), 57-1-2 (39 КО) Олександр Усик (Україна), 19-0-0 (13 КО) Теренс Кроуфорд (США), 19-0-0 (13 КО) Наоя Іноуе (Японія), 22-0-0 (19 КО) Еррол Спенс (США), 22-0-0 (19 КО) Хуан Франциско Естрада (Мексика), 22-0-0 (19 КО) Василь Ломаченко (Україна), 22-0-0 (19 КО) Джош Тейлор (Велика Британія), 22-0-0 (19 КО) Роман Гонсалес (Нікарагуа), 51-3-0 (41 КО) Казуто Іока (Японія), 28-2-0 (15 КО)

Нагадаємо, що Усик готується до захисту своїх титулів чемпіона надважкого дивізіону за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в реванші проти Ентоні Джошуа.

Тим часом Ломаченко відмовився боксувати за статус абсолютного чемпіона в легкій вазі, поки триває війна з Росією.