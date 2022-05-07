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Усика визнали другим у рейтингу кращих боксерів сучасності

Ломаченко також потрапив у першу десятку Р4Р від The Ring.

Усика визнали другим у рейтингу кращих боксерів сучасності
Олександр Усик
Фото: Spiegel

Авторитетне видання The Ring оновило свій рейтинг кращих боксерів без урахування вагових категорій. У його першій десятці опинилися два українські бійці.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring.

  1. Сауль Альварес (Мексика), 57-1-2 (39 КО)
  2. Олександр Усик (Україна), 19-0-0 (13 КО)
  3. Теренс Кроуфорд (США), 19-0-0 (13 КО)
  4. Наоя Іноуе (Японія), 22-0-0 (19 КО)
  5. Еррол Спенс (США), 22-0-0 (19 КО)
  6. Хуан Франциско Естрада (Мексика), 22-0-0 (19 КО)
  7. Василь Ломаченко (Україна), 22-0-0 (19 КО)
  8. Джош Тейлор (Велика Британія), 22-0-0 (19 КО)
  9. Роман Гонсалес (Нікарагуа), 51-3-0 (41 КО)
  10. Казуто Іока (Японія), 28-2-0 (15 КО)

Нагадаємо, що Усик готується до захисту своїх титулів чемпіона надважкого дивізіону за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в реванші проти Ентоні Джошуа.

Тим часом Ломаченко відмовився боксувати за статус абсолютного чемпіона в легкій вазі, поки триває війна з Росією.

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