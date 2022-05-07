ITF виключила Росію та Білорусь з Міжнародної федерації тенісу

На конференції Міжнародної федерації тенісу ухвалено рішення зупинити членство в ITF Федерації тенісу Росії та Федерації тенісу Білорусі та дискваліфікувати збірні команди цих країн. Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

За таке рішення в рамках таємного голосування виступили 80% делегатів конференції. Питання про відсторонення індивідуальних гравців буде ще обговорюватися. Зокрема, на цьому наполягає Федерація тенісу України.

Нагадаємо, росіян і білорусів не допустили до участі у Вімблдоні.

Раніше ITF, WTA та ATP скасували всі турніри на території Росії.