Україна виграла 13 медалей третього дня Дефлімпіади-2021

Наша команда значно випереджає суперників у медальному заліку.

Третій змагальний день Дефлімпіади-2021 у бразильському Кашіас-ду-Сулі приніс збірній України ще 13 медалей - 7 золотих, три срібні та стільки само бронзових.

У командних змаганнях два "золота" виграли каратисти (чоловіки у командному куміте, жінки — у командній ката) та плавці (естафета 4×100 комплексом).

В індивідуальних - дзюдоїсти Катерина Шепелюк та Лука Нетяга, велогонщиця Єлизавета Топчанюк і плавець Ілля Султанов.

Срібні медалі Україні принесли дзюдоїсти Марина Погорєлова, Володимир Маклаков і плавчиня Ірина Терещенко. Бронзові медалі — дзюдоїстки Марія Бала та Оксана Кравченко, а також каратистки в командному куміте.

Найтитулованішим спортсменом на Іграх залишається Ілля Султанов, який виграв уже чотири золоті медалі.

Із 38 нагородами, серед яких рівно половина – золоті, Україна лідирує в загальному медальному заліку.

Зазначимо, що наша команда випереджає найближчих переслідувачів - команду США - на 13 золотих медалей.