Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
ГоловнаСпорт

Україна виграла 13 медалей третього дня Дефлімпіади-2021

Наша команда значно випереджає суперників у медальному заліку.

Третій змагальний день Дефлімпіади-2021 у бразильському Кашіас-ду-Сулі приніс збірній України ще 13 медалей - 7 золотих, три срібні та стільки само бронзових.

У командних змаганнях два "золота" виграли каратисти (чоловіки у командному куміте, жінки — у командній ката) та плавці (естафета 4×100 комплексом).

В індивідуальних - дзюдоїсти Катерина Шепелюк та Лука Нетяга, велогонщиця Єлизавета Топчанюк і плавець Ілля Султанов.

Срібні медалі Україні принесли дзюдоїсти Марина Погорєлова, Володимир Маклаков і плавчиня Ірина Терещенко. Бронзові медалі — дзюдоїстки Марія Бала та Оксана Кравченко, а також каратистки в командному куміте.

Найтитулованішим спортсменом на Іграх залишається Ілля Султанов, який виграв уже чотири золоті медалі.

Із 38 нагородами, серед яких рівно половина – золоті, Україна лідирує в загальному медальному заліку.

Зазначимо, що наша команда випереджає найближчих переслідувачів - команду США - на 13 золотих медалей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також