Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Росія завдала ракетних ударів по Одещині (оновлено)
Росія завдала ракетних ударів по Одещині (оновлено)
ГоловнаСпорт

Миколенко став найкращим гравцем "Евертона" у квітні за версією фанатів

Фани "ірисок" визнали українця за свого.

Миколенко став найкращим гравцем "Евертона" у квітні за версією фанатів
Віталій Миколенко
Фото: grandoldteam.com

Уболівальники ліверпульського "Евертона" провели традиційне голосування, яке визначило найкращого футболіста місяця у складі команди.

За результатами опитування на порталі GrandOldTeam, найкращим гравцем квітня визнано українського захисника Віталія Миколенка.

Зазначимо, що українець лише на бал випередив бразильця Рішарлісона.

"Віталій Миколенко перебуває в клубі тільки чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, на яку вона не заслуговує, і турбота про сім'ю та близьких повинна займати всі його думки.

Проте його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизму. Його швидко полюбили вірні вболівальники "Гудісону". Миколенко набрав трохи більше ніж 18% загальної кількості поданих голосів", - наголошено в заяві на сайті.

Миколенко у квітні взяв участь у всіх п'яти матчах "Евертона", причому відіграв у них від дзвінка до дзвінка. Результативними діями не відзначився.

"Іриски" у квітні один матч виграли (МЮ – 1:0), один зіграли внічию ("Лестер" – 1:1) та три програли ("Вест Гему" – 1:2, "Бернлі" – 2:3 та "Ліверпулю" – 0:2).

Нагадаємо, "Евертон" до кінця сезону гратиме у спецфутболках на підтримку України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також