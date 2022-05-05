Миколенко став найкращим гравцем "Евертона" у квітні за версією фанатів

Уболівальники ліверпульського "Евертона" провели традиційне голосування, яке визначило найкращого футболіста місяця у складі команди.

За результатами опитування на порталі GrandOldTeam, найкращим гравцем квітня визнано українського захисника Віталія Миколенка.

Зазначимо, що українець лише на бал випередив бразильця Рішарлісона.

"Віталій Миколенко перебуває в клубі тільки чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, на яку вона не заслуговує, і турбота про сім'ю та близьких повинна займати всі його думки.

Проте його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизму. Його швидко полюбили вірні вболівальники "Гудісону". Миколенко набрав трохи більше ніж 18% загальної кількості поданих голосів", - наголошено в заяві на сайті.

Миколенко у квітні взяв участь у всіх п'яти матчах "Евертона", причому відіграв у них від дзвінка до дзвінка. Результативними діями не відзначився.

"Іриски" у квітні один матч виграли (МЮ – 1:0), один зіграли внічию ("Лестер" – 1:1) та три програли ("Вест Гему" – 1:2, "Бернлі" – 2:3 та "Ліверпулю" – 0:2).

Нагадаємо, "Евертон" до кінця сезону гратиме у спецфутболках на підтримку України.